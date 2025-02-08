В Украине проверили бензин А-95 на АЗС: результаты

В январе-феврале 2025 года Институт потребительских экспертиз провел проверку бензина А-95 на 16 украинских АЗС, обнаружив изменения в качестве топлива.

Об этом сообщило издание Автотема.

Бензин, соответствующий самым высоким стандартам, попал в категорию "Зеленая". Лидерами стали частные сети WOG, AMIC, ОККО, KLO, а также государственные UKRNAFTA и сеть PARALLEL. Сети VOSTOKGAZ и SVR, несмотря на сложные условия, сохранили высокое качество топлива, а сеть MARSHALL впервые попала в лидеры. Лучшие показатели по октановому числу продемонстрировали WOG (95,8 единицы) и AMIC и KLO (95,7 единицы), что гарантирует более эффективную работу двигателя и экономию топлива. Особенно выделяется сеть WOG и UKRNAFTA за минимальное содержание серы - всего 4 и 5 мг/кг. Также во всех исследованных сетях был зафиксирован нормальный уровень ароматических углеводородов и бензола.

Сети АЗС, такие как MOTTO, ФАКТОР, VST, СВОИ и BVS, получили место в категории "Синяя". Хотя качество их топлива соответствует стандартам, оно все же приближается к предельно допустимым нормам. По сравнению с предыдущими исследованиями, когда эти сети попадали в «красную» категорию, качество топлива заметно улучшилось, хотя еще находится на грани допустимых норм.

В "красную" категорию попали БРСМ-Нафта и ЕВРО 5. В БРСМ-Нафта выявлено превышение содержания серы, а в ЕВРО 5 - значительное превышение норм по бензолу и сере.

Эксперты объясняют улучшение качества топлива двумя ключевыми факторами: ростом маржи стоимости топлива и активной борьбой правоохранителей с производителями поддельного бензина. Несмотря на положительные изменения, директор Института Юрий Чернобривец призывает не терять бдительности.

Напомним, эксперты объяснили, что произойдет, если заправить машину бензином с высоким октановым числом.

Читайте также: