В Хмельницкой области убили 19-летнего парня из-за ревности

В Хмельницкой области между двумя парнями возникла потасовка на фоне ревности к девушке, которая закончилась убийством.

О случившемся сообщили в полиции региона.

"В одном из сел Волковинецкой теробщины на фоне ревности между двумя парнями возникла стычка, во время которой 21-летний парень избил своего 19-летнего оппонента металлическим прутом, после чего скрылся", — отметили в ведомстве.

Очевидцы происшествия вызвали "скорую", которая немедленно доставила пострадавшего в больницу.

Однако врачи не успели его спасти. Молодой человек от полученных травм скончался.

Сотрудники полиции задержали нападающего в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Суд признал 21-летнего молодого человека виновным по ч. 2 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего) Уголовного кодекса Украины и приговорил его к 7 годам заключения.

Напомним, в Харькове мужчина зарубил родную мать, а затем расправился с ее котами.

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