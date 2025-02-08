В Хмельницкой области убили 19-летнего парня из-за ревности

Злоумышленник получил срок.
В Хмельницкой области между двумя парнями возникла потасовка на фоне ревности к девушке, которая закончилась убийством.
О случившемся сообщили в полиции региона.
"В одном из сел Волковинецкой теробщины на фоне ревности между двумя парнями возникла стычка, во время которой 21-летний парень избил своего 19-летнего оппонента металлическим прутом, после чего скрылся", — отметили в ведомстве.
Очевидцы происшествия вызвали "скорую", которая немедленно доставила пострадавшего в больницу.
Однако врачи не успели его спасти. Молодой человек от полученных травм скончался.
Сотрудники полиции задержали нападающего в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.
Суд признал 21-летнего молодого человека виновным по ч. 2 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего) Уголовного кодекса Украины и приговорил его к 7 годам заключения.
Напомним, в Харькове мужчина зарубил родную мать, а затем расправился с ее котами.
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