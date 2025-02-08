У Хмельницькій області вбили 19-річного хлопця через ревнощі

Зловмисник отримав термін.
У Хмельницькій області між двома хлопцями виникла сутичка на тлі ревнощів до дівчини, яка закінчилася вбиством.
Про випадок повідомили у поліції регіону.
"В одному із сіл Вовковинецької тергромади на тлі ревнощів між двома парубками виникла сутичка, під час якої 21-річний хлопець побив свого 19-річногоопонента металевим прутом, після чого втік", - зазначили у відомстві.
Очевидці події викликали "швидку", яка негайно доправила постраждалого до лікарні.
Однак лікарі не встигли його врятувати. Юнак від отриманих травм помер.
Працівники поліції затримали нападника в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Суд визнав 21-річного молодика винним за ч. 2 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України й засудив його до 7 років ув’язнення.
Нагадаємо, у Харкові чоловік зарубав рідну матір, а потім розправився з її котами.
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