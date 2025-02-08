У Хмельницькій області вбили 19-річного хлопця через ревнощі

У Хмельницькій області між двома хлопцями виникла сутичка на тлі ревнощів до дівчини, яка закінчилася вбиством.

Про випадок повідомили у поліції регіону.

"В одному із сіл Вовковинецької тергромади на тлі ревнощів між двома парубками виникла сутичка, під час якої 21-річний хлопець побив свого 19-річногоопонента металевим прутом, після чого втік", - зазначили у відомстві.

Очевидці події викликали "швидку", яка негайно доправила постраждалого до лікарні.

Однак лікарі не встигли його врятувати. Юнак від отриманих травм помер.

Працівники поліції затримали нападника в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Суд визнав 21-річного молодика винним за ч. 2 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України й засудив його до 7 років ув’язнення.

Нагадаємо, у Харкові чоловік зарубав рідну матір, а потім розправився з її котами.

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