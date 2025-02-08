Ілон Маск "візьметься" за витрати Пентагону

Президент США Дональд Трамп доручив мільярдеру Ілону Маску переглянути витрати на Пентагон та освіту.

Про це пише CNN.

"Я доручив йому перевірити освіту, перевірити Пентагон, тобто військову сферу. І, знаєте, на жаль, ви знайдете деякі речі, які досить погані. Але я не думаю, що пропорційно ви побачите щось подібне до того, що ми щойно побачили", - сказав він.

"Я дав йому вказівку зайнятися освітою, армією, зайнятися іншими справами в міру просування, і вони виявляють величезну кількість шахрайства, зловживань, розтрат і всього такого", - додав президент.

Міністерство оборони США значною мірою залежить від Маска, використовуючи його компанії для запуску більшості військових супутників. Лише торік його підприємства отримали близько $3 мільярдів у межах майже 100 різних контрактів з 17 федеральними агентствами.

Нагадаємо, Міністерство юстиції США під керівництвом президента Дональда Трампа припиняє роботу оперативної групи Task Force KleptoCaptur, яка шукала докази для запровадження санкцій проти російських олігархів.

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