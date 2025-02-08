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У "Резерв+" стався збій — соцмережі

У "Резерв+" стався збій — соцмережі

У "Резерв+" не можна оновити свої облікові дані. Колаж ТСН.ua

У деяких випадках у мобільному застосунку отримати відстрочку можна лише на три місяці.

У ніч проти 8 лютого 2025 року у мобільному додатку, який розроблений Міністерством оборони України "Резерв +", стався технічний збій.

Про це у соцмережах інформують тестувальники. 

Нагадаємо, що застосунок дає змогу призовникам, військовозобов'язаним та резервістам оновити свої облікові дані та отримати електронний військово-обліковий документ.

Наразі цього зробити не можна. Додаток інформує про те, що "сталося щось дивне" і варто звернутися до розробників. Також з'являється напис про те, що трапилася технічна проблема або "десь поділося з'єднання".

До того ж для осіб з інвалідністю відстрочка зараз у "Резерв+" дається не на рік, а на три місяці. 

У підтримці застосунку запевняють, що "скоро вирівняються". Мовляв, навантаження та слід очікувати. 

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що відстрочки у "Резерв+" продовжуватимуть автоматично. Повідомлялося, що спочатку функція працюватиме для тих відстрочок, які були оформлені через "Резерв+". Тобто для людей з інвалідністю, які мають посвідчення Пенсійного фонду, а також для студентів, аспірантів і докторантів тощо. 

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