Росію масовано атакували дрони: куди цієї ночі влучили 

Міноборони традийно каже про збиття цілей.

У ніч проти 8 лютого безпілотники атакували нафтоперегінну станцію в Кумилженському районі Волгоградської області РФ.

Про це заявив губернатор Волгоградської області Андрій Бочаров.

З його слів, минулося без наслідків.

"Сьогодні вночі, 8 лютого, черговими засобами ППО Міністерства оборони РФ на території Волгоградської області було відбито атаку БпЛА на нафтоперегінну станцію в Кумилженському районі. Сили протипожежної служби регіону та МНС оперативно прибули на місце, пожежі внаслідок падіння уламків не виникло", – заявили в Міноборони.

Раніше повідомлялося, що вночі над російським Ростовом-на-Дону прогриміли вибухи. Місцеві жителі казали про звуки дронів, після чого бачили спалахи в небі.

Згодом моніторингові канали повідомили, що ЗСУ нібито спробували атакувати станцію з перекачування нафти в передмісті Чортково Ростовської області.