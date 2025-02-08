У Пентагоні розповіли про плани на майбутній "Рамштайн"

Зустріч у форматі "Рамштайн" уже з новим очільником Пентагону Пітом Геґсетом відбудеться наступного тижня. Під час заходу американський урядовець підтвердить прихильність Трампа закінчити війну в Україні дипломатичним шляхом.

Про це повідомляє Міністерство оборони США.

"Він також наголосить на необхідності посилення європейського лідерства в питаннях допомоги Україні в галузі безпеки", - йдеться у повідомленні відомства.

Напередоднi стало вiдомо, що Велика Британія офіційно скликала засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі Рамштайн 12 лютого у Брюсселі.

Керівництво України очікує від учасників наступного засідання у форматі "Рамштайн" рішень щодо кількох пунктів, необхідних для посилення Сил оборони.

Йдеться, зокрема, про постачання додаткових систем ППО та інвестиції в українське виробництво зброї.

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