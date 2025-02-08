Магнітна буря 8 лютого: яка її потужність

Швидше за все, люди не відчують змін у самопочутті.

В Україні у суботу, 8 лютого, зафіксований низький рівень сонячної активності з К-індексом 2 – зелений. Таку магнітну бурю більшість людей не відчують.

Про це повідомляє meteoagent, який моніторить сонячну активність і коливання магнітного поля Землі.

К-індекс 2 означає спокійну геомагнітну обстановку. Магнітна буря з таким індексом є дуже слабкою і фактично не відчувається людиною. Навіть метеочутливі люди, які реагують на сильні бурі (К-5 і більше), під час К-2 не помітять змін у самопочутті.

Графік магнітних бур від meteoagent

Зауважимо, коли індекс досягає 5 і більше, тоді вже можуть виникати головний біль, слабкість, підвищена втома, проблеми зі сном та інші реакції у чутливих людей.