Магнітна буря 7 лютого: яка її потужність

Через магнітні бурі може погіршуватися самопочуття. Особливо це стосується метеозалежних людей.

В Україні у п’ятницю, 7 лютого, зафіксований середній рівень сонячної активності з К-індексом 4 – жовтий рівень. Для більшості людей магнітна буря буде невідчутною.

Про це повідомляє meteoagent, який моніторить сонячну активність і коливання магнітного поля Землі.

За К-індексу 4 сильних наслідків немає, але якщо значення зростатиме (К=5 і більше), вплив магнітної бурі може бути помітнішим.

Зауважимо, що 6 лютого сонячна активність мала К-індекс 5 – червоний рівень. До слова, досить висока сонячна активність фіксувалася у період від 30 січня до 2 лютого: фіксувався К-індекс 5 та 6 – червоний рівень.

Магнітна буря 7 лютого / Фото: meteoagent

Додамо, хоча для більшості людей магнітна буря не буде відчутна, але чутливі до змін магнітного поля люди можуть мати такі симптоми: легкий головний біль або запаморочення, дратівливість, втома, сонливість або, навпаки, безсоння, зниження концентрації, розсіяність, невеликі стрибки артеріального тиску, дискомфорт у серцево-судинній системі (у людей із хронічними захворюваннями).