Магнитная буря 8 февраля: какая ее мощность

Скорее всего, люди не ощутят перемен в самочувствии.

В Украине в субботу, 8 февраля, зафиксирован низкий уровень солнечной активности с К-индексом 2 – зеленый. Такую магнитную бурю большинство людей не почувствуют.

Об этом сообщает meteoagent, мониторящий солнечную активность и колебания магнитного поля Земли.

К-индекс 2 означает спокойную геомагнитную обстановку. Магнитная буря с таким индексом очень слаба и фактически не ощущается человеком. Даже метеочувствительные люди, реагирующие на сильные бури (К-5 и более), во время К-2 не заметят изменений в самочувствии.

График магнитных бурь от meteoagent

Заметим, когда индекс достигает 5 и более, тогда уже могут возникать головные боли, слабость, повышенная усталость, проблемы со сном и другие реакции у чувствительных людей.