Ночью российский дрон попал в дом в Сумах: подробности от власти

Ночью на субботу, 8 февраля, российский беспилотник попал в частный дом в Сумах. На месте "прилета" возник пожар. Пока информации о пострадавших нет.

Об этом сообщил и.о. Сумского городского головы Артём Кобзарь.

По его словам, сейчас на месте работают спасатели, полицейские и медики. Специалисты разбирают завалы и осуществляют спасательные работы.

"Информация о количестве пострадавших и уровнем разрушений пока уточняется", — добавил чиновник.

Последствия атаки РФ по Сумам ночью 8 февраля. / Фото: Национальная полиция Украины

Впоследствии в Сумской областной военные администрации уточнили, что в результате атаки россиян был разрушен дом. По предварительной информации, люди не пострадали.

Как сообщалось, в Хмельницкой области дважды с начала суток гремели взрывы. Мониторинговые паблики пишут, что снова было громко в Староконстантинове.

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