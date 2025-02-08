На Хмельнитчине дважды с начала суток гремели взрывы

В регионе, скорее всего, работала ПВО.

Сегодня ночью и рано утром, 8 февраля, в Хмельницкой области раздались взрывы.

Мониторинговые паблики пишут, что снова было громко в Староконстантинове.

В частности, около 2:55 в Староконстантинове прогремели взрывы. Воздушная тревога в Хмельницком регионе продолжалась с 0:51 до 3:25.

Впоследствии в 5:40 во второй раз с начала суток в Хмельницкой области раздались взрывы. Воздушная тревога продолжалась 44 минуты.

Напомним, 7 февраля россияне также атаковали Хмельницкую область "Шахедами".

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