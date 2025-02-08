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На Хмельниччині двічі від початку доби гриміли вибухи 

На Хмельниччині двічі від початку доби гриміли вибухи 

Вночі працювала ППО / Фото: ТСН.ua

У регіоні, очевидно, працювала ППО.

Сьогодні вночі та зрання, 8 лютого, у Хмельницькій області пролунали вибухи. 

Моніторингові пабліки пишуть, що знову було гучно у Старокостянтинові.

Зокрема, близько 2:55 у Старокостянтинові пролунали вибухи. Повітряна тривога у Хмельницькому регіоні тоді тривала від 0:51 до 3:25.

Згодом о 5:40 вдруге від початку доби у Хмельницькій області пролунали вибухи. Повітряна тривога тривала 44 хвилини.

Нагадаємо, 7 лютого росіяни також атакували Хмельницьку область "Шахедами".

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