На Хмельниччині двічі від початку доби гриміли вибухи 

Сьогодні вночі та зрання, 8 лютого, у Хмельницькій області пролунали вибухи.

Моніторингові пабліки пишуть, що знову було гучно у Старокостянтинові.

Зокрема, близько 2:55 у Старокостянтинові пролунали вибухи. Повітряна тривога у Хмельницькому регіоні тоді тривала від 0:51 до 3:25.

Згодом о 5:40 вдруге від початку доби у Хмельницькій області пролунали вибухи. Повітряна тривога тривала 44 хвилини.

Нагадаємо, 7 лютого росіяни також атакували Хмельницьку область "Шахедами".

Читайте також: