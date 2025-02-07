Росіяни атакували Хмельниччину "Шахедами": перші подробиці

Сьогодні вночі, 7 лютого, у Хмельницькій області лунали вибухи. У регіоні працювала ППО.

Про це повідомив очільник ОВА Сергій Тюрін.

"Сьогодні вночі, під час сигналу "Повітряна тривога", наші сили ППО знищили 5 ворожих БпЛА типу "Shahed". Внаслідок атаки пошкоджено перекриття, вікна в двох приватних будинках та металевий паркан. Потерпілих немає", - написав він.

Нагадаємо, у ніч проти 7 лютого українські військові знищили в небі над Україною 81 російський дрон, ще 31 — не досяг цілей (вони локаційно втрачені). Росія запустила по Україні 112 безпілотників.

ППО працювала в Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Черкаській, Чернігівській, Кіровоградській, Житомирській, Хмельницькій, Запорізькій, Дніпропетровській, Миколаївській та Одеській областях.

Через російську атаку постраждали Сумщина, Київщина та Хмельниччина.

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