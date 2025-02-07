Вейпи не такі безпечні, як ви думали: нові відкриття вчених

Вчені довели, що вейпи завдають легень такої ж шкоди, як і цигарки. Ба більше, електронні засоби для паління можуть впливати на ДНК і пошкоджувати мозок та життєво важливі органи.

Про це повідомило видання The Guardian.

Дослідження показало, що вейпери, як і палії цигарок, мають проблеми з фізичною витривалістю та задишкою під час навантажень. В експерименті брали участь 60 осіб віком 20 років. Вчені виміряли об’єм легенів учасників під час занять на статичному велотренажері. 20 осіб не курили, ще 20 вживали цигарки не менше ніж два роки, а решта користувалася вейпом не менше двох років.

"Вейпери мали середню "пікову фізичну потужність", яка при рівні 186 Вт була подібною до потужності паліїв (182 Вт), але набагато нижчою, ніж у некурців (226 Вт). Тест вимірює максимальну кількість фізичних вправ, яких людина може досягти", - заявили вчені.

Люди, які використовували вейп або курили звичайні сигарети, споживали менше кисню — 2,7 літра та 2,6 літра на хвилину відповідно, порівняно з некурцями. Вчені підкреслили, що це дослідження додає нові докази шкоди тривалого вейпінгу і ставить під сумнів твердження, що він може бути здоровішою альтернативою традиційному курінню.

"Згідно з аналізами крові та ультразвуковим скануванням, і у вейперів, і у паліїв спостерігалися ознаки того, що їхні кровоносні судини не працюють так само добре, як і у тих, хто не курить", - підкреслили дослідники.

Вчені наголосили, що вейпери та курці частіше відчувають задуху, сильну втому в ногах та м’язову слабкість. Такі зміни виникають навіть до досягнення максимального рівня фізичних вправ.

"Дослідники-медики знайшли докази того, що вейп підвищує ризик розвитку раку, оскільки змінює ДНК, а також може пошкодити мозок і життєво важливі органи, оскільки аерозолі та рідини для електронних сигарет можуть містити сліди токсичних металів, таких як свинець і уран", - йдеться в матеріалі.

Нагадаємо, вчені з'ясували, що раннє куріння може коштувати здоров’я на все життя.

Читайте також: