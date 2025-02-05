Рак легень серед некурців: у чому головна причина зростання захворювань

Рак легень стає все більш поширеною проблемою серед людей, які ніколи не курили.

Рак легень серед некурців стає дедалі серйознішою проблемою через вплив брудного повітря. За даними науковців, до 70% випадків аденокарциноми спричинені саме цим фактором.

Про це йдеться в дослідженні опублікованому у журналі Lancet Respiratory Medicine.

Забруднене повітря є ключовою причиною розвитку аденокарциноми — найпоширенішого підтипу раку легень серед тих, хто ніколи не курив.

У 2022 році понад 200 тисяч випадків цієї форми раку були пов’язані з поганою якістю повітря. Найбільше таких випадків зафіксовано у країнах Східної Азії, зокрема в Китаї.

Також читайте Погода змінюється: ніякого потепління у лютому можна не очікувати

Доктор Фредді Брей зазначив, що зменшення куріння у таких країнах, як Велика Британія та США, водночас спричиняє зростання відсотка випадків раку легень серед некурців.

Протягом останніх десятиліть кількість випадків раку легень серед чоловіків зменшується, тоді як серед жінок навпаки зростає. У 2022 році цю хворобу діагностували у 2,5 мільйона людей, з яких 1,6 мільйона — чоловіки, а близько 900 тисяч — жінки.

Фахівці наголошують на необхідності профілактичних перевірок. Особливо це стосується жінок, які мають приділяти увагу симптомам раку легень так само, як перевіркам на рак молочної залози.

Нагадаємо, норвезькі вчені розробили алгоритм ШІ, що передбачає ризик раку молочної залози за 4-6 років до встановлення діагнозу. Алгоритм протестували на даних 116 495 жінок та виявили подвійний показник ризику в уражених залозах.

Читайте також: