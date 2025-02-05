Рак легких среди некурящих: в чем главная причина роста заболевания

Рак легких становится все более распространенной проблемой среди людей, никогда не куривших.

Рак легких среди некурящих становится все более серьезной проблемой из-за влияния грязного воздуха. По данным ученых, до 70% случаев аденокарциномы вызваны именно этим фактором.

Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале Lancet Respiratory Medicine.

Загрязненный воздух является ключевой причиной развития аденокарциномы — наиболее распространенного подтипа рака легких среди тех, кто никогда не курил.

В 2022 году более 200 тысяч случаев этой формы рака были связаны с плохим качеством воздуха. Больше всего таких случаев зафиксировано в странах Восточной Азии, в частности, в Китае.

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Доктор Фредди Брей отметил, что уменьшение курения в таких странах, как Великобритания и США, в то же время приводит к росту процента случаев рака легких среди некурящих.

В последние десятилетия количество случаев рака легких среди мужчин уменьшается, тогда как среди женщин наоборот растет. В 2022 году эту болезнь диагностировали у 2,5 миллиона человек, из которых 1,6 миллиона – мужчины, а около 900 тысяч – женщины.

Специалисты отмечают необходимость профилактических проверок. Особенно это касается женщин, уделяющих внимание симптомам рака легких так же, как проверкам на рак молочной железы.

Напомним, норвежские ученые разработали алгоритм ИИ, предусматривающий риск рака молочной железы за 4-6 лет до установления диагноза. Алгоритм протестировали на данных 116 495 женщин и выявили двойной показатель риска в пораженных железах.

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