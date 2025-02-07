Українські бійці атакували 14 районів зосередження окупантів

Ворог завдав по позиціях ЗСУ та населених пунктах трьох ракетних та 84 авіаційних ударів, застосував чотири ракети та скинув 138 керованих авіаційних бомб, залучив для ураження 2829 дронів-камікадзе.

За минулу добу ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 14 районів зосередження особового складу і техніки та гармату російських загарбників.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ 7 лютого.

"Однак учора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах трьох ракетних та 84 авіаційних ударів, застосував чотири ракети та скинув 138 керованих авіаційних бомб, залучив для ураження 2829 дронів-камікадзе. Крім цього, здійснив понад п’ять тисяч обстрілів, з них 94 – із реактивних систем залпового вогню", – сказано у зведенні.

За даними Генштабу, агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Дмитрівка, Мала Рибиця Сумської області; Сіверськ, Званівка, Бондарне, Новоолександрівка, Одрадне, Новосілка, Новий Комар, Новопіль Донецької області; Гуляйполе Запорізької області, а також по місту Запоріжжя.

Нагадаємо, станом на 7 лютого загальні бойові втрати росіян у війні проти України складають 846 650 особового складу. За минулу добу знищено 1340 загарбників.

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