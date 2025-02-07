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Украинские бойцы атаковали 14 районов сосредоточения оккупантов

Украинские бойцы атаковали 14 районов сосредоточения оккупантов

ВСУ

Враг нанес по позициям ВСУ и населенным пунктам три ракетных и 84 авиационных удара, применил четыре ракеты и сбросил 138 управляемых авиационных бомб, привлек для поражения 2829 дронов-камикадзе.

За прошедшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 14 районов сосредоточения личного состава и техники и орудия российских захватчиков.

Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба ВСУ 7 февраля.

"Однако вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам три ракетных и 84 авиационных ударов, применил четыре ракеты и сбросил 138 управляемых авиационных бомб, привлек для поражения 2829 дронов-камикадзе. Кроме этого, совершил более пяти тысяч обстрелов, из них 94 — из них 94", — сказано в сводке.

По данным Генштаба, агрессор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов Дмитровка, Малая Рыбица Сумской области; Северск, Звановка, Бондарное, Новоалександровка, Отрадное, Новоселка, Новый Комар, Новополь Донецкой области; Гуляйполе Запорожской области, а также по Запорожью.

Напомним, по состоянию на 7 февраля общие боевые потери россиян в войне против Украины составляют 846 650 личного состава. За минувшие сутки уничтожено 1340 захватчиков.

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