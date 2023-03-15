Как варить макароны правильно: будут более вкусные и полезные

Ученые решили узнать, как правильно варить макароны, чтобы они были вкуснее и полезнее. Читайте о четырех правилах, которые они выяснили.

В издании Studyfinds рассказали, что ученые рекомендуют сделать, чтобы макароны всегда получались вкусными и полезными. В первую очередь они начали с изучения воды, в которой варят этот продукт, а также количества соли в ней.

Поваренная соль, взаимодействуя с питьевой водой, обработанной хлорамином, помогает уничтожить микробы. Однако если смешивать хлорированную воду с поваренной солью, то можно получить опасные вещества.

Чтобы узнать, влияет ли это на здоровье человека, ученые из Американской химической ассоциации (ACS) сварили макароны в обычной водопроводной воде, в которой содержится соль и хлорамин. После проведения тестов они обнаружили шесть йодированных тригалометанов. Это токсичные соединения, которые опасны для человеческого организма.

Также ученые предложили четыре пути решения проблемы загрязнения макарон побочными продуктами во время варки. Они уверены, если соблюдать определенные правила, то можно значительно снизить риски:

макаронные изделия лучше варить без крышки, чтобы из воды во время этого процесса испарялись соединения йода и хлора;

рекомендовано всегда промывать готовые макароны;

в готовое блюдо добавляйте йодированную поваренную соль;

Если хотите варить макароны именно в подсоленной воде, то выбирайте без йода (гималайская, кошерная).

Ученые уверены, что благодаря этим простым шагам можно сделать макароны не только более вкусными, но и более полезными для здоровья.

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