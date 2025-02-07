Российские БпЛА атаковали 13 областей Украины: как отработала ПВО

Россияне атаковали Украину в ночь на 7 февраля 112 беспилотниками типа "Шахед" и дронами-имитаторами разных типов.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

С вечера 6 февраля и в ночь на 7 февраля россияне запустили по Украине 112 ударных беспилотников типа "Шахед" и беспилотников-имитаторов разных типов по направлениям: Курск, Орел, Миллерово, Брянск, Шаталово.

Воздушное нападение противника отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 09:00 был сбит 81 дрон типа "Шахед" и беспилотник других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Киевской, Черкасской, Черниговской, Кировоградской, Житомирской, Хмельницкой, Запорожской, Днепропетровской, Николаевской и Одесской областях.

Кроме того, был локационно потерян 31 российский беспилотник-имитатор. Обошлось без негативных последствий.

В Воздушных силах отметили, что в результате вражеской атаки пострадали Сумщина, Киевщина и Хмельнитчина.

К слову, исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло считает, что до конца отопительного сезона Россия может попытаться осуществить еще одну массированную ракетную атаку.