В Полтавской области прогремел взрыв: что известно

Жителей Миргорода призвали не выходить из укрытия.

В Полтавской области прогремел взрыв. Вечером 6 февраля была зафиксирована ракета в направлении Полтавщины, а жителей Миргорода призвали идти к укрытию.

Об этом говорится в сообщении Воздушных сил ВС Украины.

Также заявляли о нескольких группах БПЛА в Сумской области. Именно они двигались в направлении Черниговщины и Полтавщины.

Напомним, утром 6 февраля Украину охватила масштабная воздушная тревога. Тогда стало известно об угрозе применения баллистического вооружения по всей территории страны.

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