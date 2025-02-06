На Полтавщині прогримів вибух: що відомо

Жителів Миргорода закликали не виходити з укриття.

На Полтавщині прогримів вибух. Ввечері 6 лютого було зафіксовано ракету в напрямку Полтавщини, а жителів Миргорода закликали йти до укриття.

Про це йдеться у повідомленні Повітряні Сили ЗС України.

Також заявляли про декілька груп БпЛА на Сумщині. Саме вони рухалися у напрямку Чернігівщини та Полтавщини.

Нагадаємо, вранці 6 лютоо Україну охопила масштабна повітряна тривога. Тоді стало відомо про загрозу застосування балістичного озброєння по усій території країни.

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