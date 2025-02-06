Україну охопила масштабна повітряна тривога: що відомо

Україну у четвер, 6 лютого, о 10:31 охопила масштабна повітряна тривога.

У Повітряних силах попередили про загрозу балістики.

"Загроза застосування балістичного озброєння по усій території України! Дніпропетровщина - укриття!" – йдеться у повідомленні ПС.

Нагадаємо, північнокорейські балістичні ракети, якими російські війська обстрілювали Україну від кінця грудня, продемонстрували значно вищу точність порівняно з попередніми ударами. Відстань до цілі скоротилася до 50-100 метрів, що свідчить про те, що Північна Корея успішно тестує свої ракетні технології на полі бою.

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