Україна стикається з проблемами у виробництві дронів: названо причину

Україна повинна відходити від використання компонентів із недружніх країн та шукати альтернативи на інших ринках.

Україна стикається зі складнощами у виробництві дронів через дефіцит критичних запчастин.

Про це розповів Валерій Боровик, розробник БпЛА в етері КИЇВ24.

"Виробництво чіпів – дуже дороге і було проінвестоване західними компаніями. Контролери, камери та інші критичні деталі в Україні поки не мають перспективного виробництва, навіть за умов тривалої війни. Причина – відсутність довгострокового споживача та небажання інвесторів вкладати кошти у країну, яка воює”, — пояснив він.

Крім цього, Україна стикається з труднощами постачання компонентів із Китаю, де діє жорсткий контроль платежів у доларах. За словами Боровика, іноді доводиться організовувати постачання через треті країни.

“Ми думали, що обладнання можна завезти за 3-4 місяці, але це значно складніше, ніж здається”, — додав він.

Нагадаємо, Україна отримала на озброєння новітні дрони ZEUS і HADES, які значно підсилять можливості ЗСУ у веденні бойових дій.

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