“США передали “лайно” замість дронів”: офіцер ЗСУ зробив несподівану заяву

Офіцер ЗСУ, екс-командир роти ударних БПЛА “Шершні Довбуша” 68-ї окремої Єгерської бригади Андрій Оністрат пожалівся, які безпілотники Україна отримала від США.

Водночас він назвав найкращий на його думку БпЛА. Про це він розповів в ексклюзивному інтерв’ю ведучій ТСН Наталі Островській.

“У моєму топі з дронів Nemesis. “Старлінкалёт”. “Старлінк”, причепили до нього низ, причепили чотири бомби і полетіли. Це номер один для мене. Зараз всі дрони українські. Все лайно, яке нам привезли з західних країн, дякую звичайно західним країнам, але все одно це все лайно. Тому що так сталося, що я був на одній зустрічі великій і побачив бюджети і передане передане майно, яке нікуди не летить. Я розумію, скільки вони списали

грошей в чисельнику, а в знаменнику українська армія, якій вони допомогли. І тепер ці дрони не знають, куди передать, хто на них буде літати, тому що вони нікуди не летять. Це чисто американські дрони. І там дуже швидко все змінюється, дуже швидко. Вони реально не в темі, вони просто спостерігають за тим, як ми воюємо на своїх власних децентралізованих засобах”, – каже військовий.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Андрій Оністрат відверто про Сирського, втрату сина та браковані дрони! «Лайно» з Америки | ІНТЕРВ'Ю

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