"США передали "дерьмо" вместо дронов": офицер ВСУ сделал неожиданное заявление

Офицер ВСУ, экс-командир роты ударных БПЛА "Шершни Довбуша" 68-й отдельной Егерской бригады Андрей Онистрат пожаловался, какие беспилотники Украина получила от США.

В то же время, он назвал лучший по его мнению БпЛА. Об этом он рассказал в эксклюзивном интервью ведущей ТСН Наталье Островской.

“В моем топе из дронов Nemesis. "Старлинколет". "Старлинк", прицепили к нему низ, прицепили четыре бомбы и улетели. Это номер один для меня. Сейчас все дроны украинские. Все дерьмо, которое нам привезли из западных стран, спасибо конечно западным странам, но все равно это все дерьмо. Потому что так случилось, что я был на одной встрече большой и увидел бюджеты и переданное имущество, которое никуда не летит. Я понимаю, сколько они списали денег в числителе, а в знаменателе украинская армия, которой они помогли. И теперь эти дроны не знают, куда передать, кто на них будет летать, потому что они никуда не улетают. Это чисто американские дроны. И там очень быстро все меняется, очень быстро. Они реально не в теме, они просто наблюдают за тем, как мы сражаемся на своих собственных децентрализованных средствах", – говорит военный.

На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: Андрей Онистрат откровенно о Сырском, потере сына и бракованных дронах! «Дерьмо» из Америки | ИНТЕРВЬЮ

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