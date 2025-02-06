ДБР викрило схему розкрадання 101 млн грн під час закупівель для ЗСУ: подробиці

Зловмисникам загрожує покарання до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна.

Працівники Державного бюро розслідувань викрили організовану групу, яка заволоділа понад 101 мільйоном гривень під час закупівель паливної деревини для потреб Збройних Сил України.

Про це повідомило Державне бюро розслідувань.

Схему організував колишній очільник Квартирно-експлуатаційного відділу (КЕВ) Луганська, який залучив до неї кількох співучасників, зокрема посадовців ЗСУ, колишнього працівника КЕВ та приватного підприємця.

"Учасники оборудки організували придбання паливної деревини для ЗСУ за завищеною вартістю, без процедури відкритих торгів та за договорами з непрямими постачальниками. Закупівлі здійснювалися через фізичних осіб-підприємців, рахунки яких були під повним контролем учасників схеми. Загалом працівники ДБР встановили 35 фізичних осіб-підприємців, рахунки яких були задіяні в оборудці", - йдеться в повідомленні.

Встановлено 47 фактів завищених закупівель. Було проведено 28 обшуків, під час яких вилучено документи, техніку та мобільні телефони. Сума завданих збитків державі становить понад 101 млн грн.

П'ятьом учасникам схеми повідомлено про підозру. Зловмисникам загрожує покарання до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, в 110-й бригаді за побори з солдатів командир накупив елітного житла, ділянок у Буковелі та Мерседес.

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