Украина сталкивается с проблемами в производстве дронов: названа причина

Украина должна отходить от использования компонентов недружественных стран и искать альтернативы на других рынках.

Украина сталкивается со сложностями в производстве дронов из-за дефицита критических запчастей.

Об этом рассказал Валерий Боровик, разработчик БПЛА в эфире КИЕВ24.

"Производство чипов – очень дорого и было проинвестировано западными компаниями. Контроллеры, камеры и другие критические детали в Украине пока не имеют перспективного производства, даже в условиях длительной войны. Причина – отсутствие долгосрочного потребителя и нежелание инвесторов вкладывать средства в воюющую страну”, — пояснил он.

Кроме того, Украина сталкивается с трудностями поставки компонентов из Китая, где действует жесткий контроль платежей в долларах. По словам Боровика, иногда приходится организовывать поставки через третьи страны.

"Мы думали, что оборудование можно завезти за 3-4 месяца, но это гораздо сложнее, чем кажется", — добавил он.

Напомним, Украина получила на вооружение новейшие дроны ZEUS и HADES, значительно усилившие возможности ВСУ в ведении боевых действий.

Читайте также: