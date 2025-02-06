Ученые идентифицировали новый вид предков человека по челюсти возрастом 1,4 миллиона лет

Исследователи установили, что окаменевшая челюсть, найденная еще в 1949 году в Южной Африке, принадлежит неизвестному ранее виду рода Paranthropus – вымершему родственнику человека.

Об этом пишет LiveScience.

Челюсть 1,4 миллиона лет, известная как SK 15, была найдена в пещере на археологическом объекте Сварткранс вместе с другими окаменелостью Paranthropus и остатками древних людей. Сначала ее отнесли к виду Telanthropus capensis, а затем предположили, что она могла принадлежать Homo ergaster – раннему представителю рода Homo.

Однако новый анализ, проведённый международной командой ученых, свидетельствует о том, что этот вид Paranthropus не вписывается в ранее известные три категории – P. aethiopicus, P. boisei и P. robustus. Его челюсть значительно более миниатюрна, чем у других представителей рода, что опровергает прозвище "человек-щелкунчик", которое Paranthropus получил из-за массивных коренных зубов.

Палеоантрополог Клемент Занолли из Университета Бордо объясняет значение этого открытия:

"Сварткранс является ключевым местом для раскрытия степени разнообразия гомининов и понимания потенциальных взаимодействий между разными видами".

К моменту существования Paranthropus на планете сосуществовало несколько видов гомининов, в том числе представители рода Homo. Считается, что Homo sapiens появилось около 300 000 лет назад, тогда как первые представители рода Homo существовали еще 2,8 миллиона лет назад. Новое открытие подтверждает, что эволюционный путь человека был сложнее, чем считалось ранее, и что разные гоминины могли взаимодействовать между собой.

Это исследование открывает новые возможности для изучения эволюционной истории человека и потенциальных связей между видами, сосуществовавшими на африканском континенте миллионы лет назад.

Напомним, ранее ученые воспроизвели лицо одного из древнейших предков человека, который, вероятно, сыграл немаловажную роль в нашей эволюции. Для этого они использовали почти полный человеческий череп в возрасте около 150 000 лет, известный как Харбинский череп или "человек-дракон", найденный в Китае еще в 1933 году.