У РНБО відреагували на брехливий пост Маска про Україну у мережі X 

Напередодні американський бізнесмен Ілона Маска у мережі X написав про те, що USAID буцімто платив знаменитостям за відвідування України ще й для того, аби збільшити популярність Зеленського. У РНБО відреагували на брехливу публікацію, наголосивши, що це шкодить інтересам США.

Про це повідомив керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко.

"Найгірше, що росіяни намагаються використовувати Х проти інтересів США. Це те саме, якби Томагавки летіли б не по ворогах Америки, а по ній самій. І за це росіян потрібно буде покарати", – написав він.

Коваленко вже зазначав, що росіяни дуже масштабно використовують Х для поширення пропаганди.

Раніше президент США Дональд Трамп розповів про повноваження бізнесмена Ілона Маска, який очолює ініціативу зі скорочення федерального уряду. Маск, за словами Трампа, не діятиме "без схвалення" адміністрації президента.

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