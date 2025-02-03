Маск заявив про плани закрити USAID: що відбувається

В розмові в соцмережі X, яку він також контролює, Маск заявив, що адміністрація Трампа веде активну роботу з закриття USAID.

Ілон Маск, який очолює ініціативу Дональда Трампа зі скорочення федерального уряду, заявив про намір закрити Агентство США з міжнародного розвитку (USAID), назвавши його таким, що "не підлягає відновленню".

Про це пише Reuters.

USAID – головна структура, яка займається розподілом американської іноземної допомоги. 2023 року США виділили на глобальні гуманітарні та соціальні програми 72 млрд дол., що становило 42% всієї допомоги, яку відстежує ООН. Серед напрямків фінансування – охорона здоров’я, розмінування, енергетична безпека та боротьба з корупцією.

В розмові в соцмережі X, яку він також контролює, Маск заявив, що адміністрація Трампа веде активну роботу з закриття USAID. Він підкреслив, що президент повністю підтримує цей крок.

Тим часом співробітників агентства попередили про необхідність працювати віддалено, а сайт USAID частково припинив функціонувати.

Реакція Білого дому та Конгресу

Раніше Трамп назвав агентство "групою радикальних божевільних" і пообіцяв "розібратися" з ним. Він також запровадив обмеження на іноземну допомогу США, що викликало занепокоєння серед партнерів Вашингтона.

Демократична опозиція висловлює тривогу щодо ролі Маска в державних фінансах. Сенатор Пітер Велч заявив, що мільярдер отримав доступ до урядової платіжної системи, яка обробляє понад 6 трильйонів доларів щорічно.

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"Це зловживання владою з боку необраного бюрократа", – зазначив Велч.

Що далі

Республіканці, серед яких сенатори Джоні Ернст та Майк Лі, підтримують плани скорочення витрат. Маск стверджує, що нова адміністрація зможе зменшити дефіцит бюджету США на 1 трильйон доларів вже 2025 року, хоча наразі не надав доказів цих підрахунків.

Закриття USAID може вплинути на гуманітарні програми в усьому світі, включно з допомогою Україні. Трамп і його союзники продовжують наголошувати на політиці "Америка передусім", що може означати значне скорочення зовнішнього фінансування.

Згідно з інформацією Reuters, команда Ілона Маска, яка відповідає за реформування урядових структур, обмежила доступ державних службовців до комп’ютерних систем, що містять персональні дані мільйонів працівників федерального уряду США.

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Помічники Маска, яких він призначив до Управління кадрового менеджменту США (OPM), заблокували доступ чинних службовців до баз даних, що містять критично важливу інформацію. Це рішення викликало стурбованість серед чиновників, оскільки OPM є центральною структурою, яка займається адмініструванням державної служби, включно з соціальними виплатами та персональними справами співробітників.

Команда Маска, яка включає його чинних і колишніх співробітників, фактично перебрала контроль над OPM ще 20 січня, у день вступу Дональда Трампа на посаду президента США. Це стало частиною масштабної реорганізації уряду, розпочатої адміністрацією Трампа.

Вже в перші дні роботи нової адміністрації було звільнено або усунуто з посад сотні державних службовців. Масові кадрові зміни здійснюються в рамках політики Трампа зі скорочення бюрократичного апарату та призначення на ключові посади осіб, відданих його курсу.

Сторінки USAID у соцмережі Х більше немає

Додамо, що сторінку USAID у соцмережі Х заблоковано. Вона налічувала майже один мільйон передплатників.

Нагадаємо, після призупинення США фінансування від USAID на 90 днів мають пройти консультації з амерриканськими партнерами з метою найскорішого продовження фінансування проєктів з гуманітарного реагування в Україні, про що сказала заступниця голови Офісу президента Ірина Верещук.