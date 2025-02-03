Маск заявил о планах закрыть USAID: что происходит

В разговоре в соцсети X, который он также контролирует, Маск заявил, что администрация Трампа ведет активную работу по закрытию USAID.

Илон Маск, возглавляющий инициативу Дональда Трампа по сокращению федерального правительства, заявил о намерении закрыть Агентство США по международному развитию (USAID), назвав его "не подлежащим восстановлению".

Об этом пишет Reuters.

USAID – главная структура, занимающаяся распределением американской иностранной помощи. В 2023 году США выделили на глобальные гуманитарные и социальные программы 72 млрд долларов, что составило 42% всей отслеживаемой ООН помощи. Среди направлений финансирования – здравоохранение, разминирование, энергетическая безопасность и борьба с коррупцией.

В разговоре в соцсети X, который он также контролирует, Маск заявил, что администрация Трампа ведет активную работу по закрытию USAID. Он подчеркнул, что президент полностью поддерживает этот шаг.

Между тем, сотрудников агентства предупредили о необходимости работать удаленно, а сайт USAID частично перестал функционировать.

Реакция Белого дома и Конгресса

Ранее Трамп назвал агентство "группой радикальных сумасшедших" и пообещал "разобраться" с ним. Он также ввел ограничение на иностранную помощь США, что вызвало беспокойство среди партнеров Вашингтона.

Демократическая оппозиция выражает тревогу по поводу роли Маска в государственных финансах. Сенатор Питер Уэлч заявил, что миллиардер получил доступ к правительственной платежной системе, обрабатывающей более 6 триллионов долларов ежегодно.

Также читайте У Трампа возмутились, куда администрация Байдена потратила 50 миллионов долларов

"Это злоупотребление властью со стороны неизбранного бюрократа", – отметил Уэлч.

Что дальше?

Республиканцы, среди которых сенаторы Джонни Эрнст и Майк Ли, поддерживают планы по сокращению расходов. Маск утверждает, что новая администрация сможет снизить дефицит бюджета США на 1 триллион долларов уже в 2025 году, хотя пока не предоставил доказательств этих подсчетов.

Закрытие USAID может повлиять на гуманитарные программы во всем мире, включая помощь Украине. Трамп и его союзники продолжают подчеркивать политику "Америка прежде всего", что может означать значительное сокращение внешнего финансирования.

Согласно информации Reuters, команда Илона Маска, отвечающая за реформирование правительственных структур, ограничила доступ государственных служащих к компьютерным системам, содержащим персональные данные миллионов работников федерального правительства США.

Также читайте У Трампа сделали сенсационное заявление об уступках для окончания войны в Украине

Помощники Маска, которых он назначил для управления Управлением кадрового менеджмента США (OPM), заблокировали доступ действующих служащих в базы данных, содержащие критически важную информацию. Это решение вызвало озабоченность среди чиновников, поскольку OPM является центральной структурой, занимающейся администрированием государственной службы, включая социальные выплаты и персональные дела сотрудников.

Команда Маска, включающая его действующих и бывших сотрудников, фактически взяла контроль над OPM еще 20 января, в день вступления Дональда Трампа в должность президента США. Это стало частью масштабной реорганизации правительства, начатой администрацией Трампа.

Уже в первые дни работы новой администрации были уволены или отстранены от должностей сотни государственных служащих. Массовые кадровые изменения производятся в рамках политики Трампа по сокращению бюрократического аппарата и назначению на ключевые должности лиц, отданных его курсу.

Страницы USAID в соцсети Х больше нет.

Добавим, что страница USAID в соцсети Х заблокирована. Она насчитывала почти один миллион подписчиков.

Напомним, после приостановки США финансирования от USAID на 90 дней должны пройти консультации с американскими партнерами с целью скорейшего продолжения финансирования проектов по гуманитарному реагированию в Украине, о чем сказала заместитель главы Офиса президента Ирина Верещук.