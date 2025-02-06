В СНБО отреагировали на лживый пост Маска об Украине в сети X

Накануне американский бизнесмен Илона Маска в сети X написал о том, что USAID платил знаменитостям за посещение Украины еще и для того, чтобы увеличить популярность Зеленского. В СНБО отреагировали на лживую публикацию, подчеркнув, что это вредит интересам США.

Об этом сообщил руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко.

"Хуже всего, что россияне пытаются использовать Х против интересов США. Это то же самое, если бы Томагавки летели бы не по врагам Америки, а по ней самой. И за это россиян нужно будет наказать", — написал он.

Коваленко уже отмечал, что россияне очень масштабно используют Х для распространения пропаганды.

Ранее президент США Дональд Трамп рассказал о полномочиях бизнесмена Илона Маска, возглавляющего инициативу по сокращению федерального правительства. Маск, по словам Трампа, не будет действовать "без одобрения" администрации президента.

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