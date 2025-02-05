Обстріл Ізюма: у лікарні помер ще один поранений

Лікарі добу боролися за життя постраждалого.

Унаслідок ударів по Ізюму Харківської області 4 лютого у лікарні помер постраждалий чоловік.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

У лікарні помер 61-річний чоловік, госпіталізований внаслідок обстрілу міста Ізюм, який російські війська влаштували 4 лютого.

"Лікарі добу боролися за його життя, але врятувати не вдалось", – зазначив Синєгубов.

Нагадаємо, російські війська 4 лютого атакували Ізюм балістикою. Унаслідок атаки повідомлялося про п’ятьох загиблих та 55 постраждалих.

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