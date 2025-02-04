Ізюм під ударом балістики: все, що відомо про ракетний обстріл

Окупанти вдарили ракетою по центру Ізюма, спричинивши численні руйнування та жертви серед цивільного населення.

Російські війська завдали ракетного удару балістикою по Ізюму Харківської області.

ТСН.ua зібрав усе, що відомо про трагедію на Харківщині станом на вечір 4 лютого.

Росіяни вдарили по Ізюму

Зранку 4 лютого, російські війська завдали ракетного удару балістикою по Ізюму Харківської області. Відомо, що окупанти атакували центральну частину міста ракетою "Іскандер".

Як повідомив керівник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов через удар ракети частково зруйновано адміністративні будівлі та пошкоджено житловий п'ятиповерховий будинок, зокрема у 170 квартира вибиті вікна.

Наслідки удару по Ізюму 4 лютого / Фото: Олег Синєгубов

Наслідки удару по Ізюму 4 лютого / Фото: Олег Синєгубов

Як повідомив міський голова Валерій Марченко Суспільному, ракета пошкодила будівлі в яких працювали різні служби:

"Військових тут не було. Це будівлі, у яких працювали наші служби: податкова, соцзахист, казначейство", – сказав Марченко.

Армія РФ вдарила по Ізюму на Харківщині

Що відомо про потерпілих

За інформацією Синєгубова унаслідок атаки постраждало 55 людей, серед них три дитини – хлопчик 6 років, дівчата 14 та 16 років. Дівчина 14 років у важкому стані. Хлопчик та 16-річна дівчина в середньому.

Внаслідок ракетного удару загинули п’ятеро цивільних:

44-річний чоловік

69-річний чоловік

дві жінки та один чоловік, дані яких встановлюють.

Фото: Олег Синєгубов

Згодом з’ясувалося, що загиблими жінками були сестри 18 та 19 років. Одна із них була вагітна.

Борівська селищна рада уточнила, що молоді дівчата загинули під час відвідин Державної міграційної служби.

Нечволод (Жальпіс) Олександра Артурівна , 28.09.2006 р.н, – дружина захисника України. Без мами залишився однорічний син;

, 28.09.2006 р.н, – дружина захисника України. Без мами залишився однорічний син; Нечволод Ангеліна Артурівна, 28.06.2005 р.н. – готувалася стати мамою. Російська бомба обірвала життя дівчини і її ненародженої дитини.

Як повідомив Марченко, одним із загиблих був працівник котельні

"Найголовніше, що це було посеред білого дня. На вулиці було дуже багато людей. Люди, які загинули – це. в основному, люди, які були на вулиці. Біля міської ради у нас ще будівля, де розташовані всі наші служби: соцзахист, казначейство, податкова. Триповерхова будівля – там було багато поранених", – сказав міський голова Ізюма.

Обстріл Ізюма 4 лютого

Обстріл Ізюма 4 лютого

Обстріл Ізюму 4 лютого

Обстріл Ізюму 4 лютого

Що кажуть очевидці

Мешканка селища Борова Валентина Жальпіс приїхала з невісткою, її сестрою та водієм до паспортного столу в Ізюмі. Коли вони перебували поруч з адмінбудівлею, Росія завдала удару, пише "Суспільне".

"Я сиділа в машині, водій вийшов покурити, а моя дитина (невістка – ред.) пішла до паспортного столу – тільки дійшла і стався вибух. Я це бачила. Хто попадав, хто куди. Я була в цій машині, говорила телефоном. Ми в паспортний стіл доньку привезли міняти паспорт. Мене не зачепило, водія нашого вбило", – сказала очевидиця.

Валентина зазначила, що вибух стався просто в неї на очах.

"На моїх очах це вибухнуло. Все було у чорному диму, потім пішов вогонь. Щойно все осіло, я вискочила до водія, він відкрив очі, але був сильно поранений і помер. Доньку не знайшли, поліція шукає, прошу, щоб обох дівчат знайшли", – сказала жінка.

Наслідки удару по Ізюму 4 лютого / Фото: Олег Синєгубов

Наслідки удару по Ізюму 4 лютого / Фото: Олег Синєгубов

Реакція Зеленського

Президент України Володимир Зеленський прокоментував російський удар по Ізюму.

Він закликав світову спільноту до рішучих дій, наголосивши, що з такою жорстокістю неможливо миритися.

"Із цією жорстокістю неможливо примиритись. Потрібно тиснути на Росію, застосовувати якнайбільше сили – сили зброї, сили санкцій, сили дипломатії, – щоб зупинити терор і захистити життя", – зазначив Зеленський.

Президент України висловив співчуття рідним і близьким загиблих.

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