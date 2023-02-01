Що відбуватиметься з тілом, якщо їсти вівсянку щодня

Вівсянка — популярний сніданок. Її обирають за приємний смак та швидкість приготування. Читайте в матеріалі ТСН.ua, що буде, якщо їсти вівсянку щодня.

Чи впливає щоденне вживання вівсянки на здоров'я, самопочуття та талію в довгостроковій перспективі?

Вівсянка допоможе довше почуватися ситими

Овес є чудовим джерелом вуглеводів та клітковини, які організму не так легко перетравити. В Центрах з контролю та профілактики хвороб в США стверджують, що клітковина уповільнює процес травлення. Тому людина довше залишається ситою і не відчуває голоду.

Варто зазначити, що вживання в їжу продуктів з високим вмістом клітковини також допомагає уникнути різкого падіння чи, навпаки, стрибків рівня цукру в крові. Почуття голоду при цьому зменшується.

В FoodData Central вказують, що всього лише одна чашка приготовленої вівсянки містить 4 г клітковини. А це 16% від рекомендованої денної норми.

Кишківник працюватиме краще

У вівсі міститься розчинна клітковина певного типу, яка називається бета-глюкатин. Вона утворює в кишківнику консистенцію, яка нагадує гель. Цим бета-глюкатин підтримує роботу шлунково-кишкового тракту та допомагає полегшити випорожнення. Якщо поєднувати вівсянку з різними джерелами нерозчинної клітковини (наприклад, ожина, неочищені яблука, горіхи), можна подвоїти ефект від її вживання.

Зменшиться ризик серцевих захворювань

Починаючи свій ранок з вівсянки, ви також приносите багато користі серцю. Завдяки високому вмісту клітковини ця каша допомагає знизити рівень "поганого" холестерину, а ще стабілізує рівень цукру в крові та знижує високий кров'яний тиск. А це відіграє не останню роль у мінімізації ризиків розвитку серцевих захворювань.

Кишкові бактерії будуть задоволені

Вівсянка — це ще й їжа-пребіотик, яка допомагає живити корисні бактерії, що живуть в нашому кишківнику. Підтримка кишкового мікробіому потрібна, щоб правильно працювала імунна система. Також це допомагає покращити травлення і підвищити настрій. А ще корисні бактерії потрібні, щоб краще боротися із сезонними захворюваннями.

Керувати вагою стане легше

Згідно з дослідженнями, вівсянка на сніданок ще й допомагає знизити та стабілізувати вагу. Бета-глюкан вівста позитивно впливає на гіперглікемію, а ще знижує рівень ліпідів в крові, що впливає і на вагу. У вівсянці міститься клітковина, яка насичує на тривалий час, тому людина буде вживати менше калорій впродовж дня.

Також бета-глюкан допомагає вивільнити пептид YY. Це гормон, який виробляється в кишківнику та потрібен, щоб ми відчували себе ситими.