Что будет происходить с телом, если есть овсянку каждый день

Овсянка – популярный завтрак. Ее выбирают за приятный вкус и быстроту приготовления. Читайте в материале ТСН.ua, что будет, если есть овсянку каждый день.

Влияет ли ежедневное употребление овсянки на здоровье, самочувствие и талию в долгосрочной перспективе?

Овсянка поможет дольше чувствовать себя сытыми

Овес является отличным источником углеводов и клетчатки, которые организму не так легко переварить. В Центрах по контролю и профилактике болезней в США утверждают , что клетчатка замедляет процесс пищеварения. Поэтому человек дольше остается сытым и не чувствует голода.

Следует отметить, что употребление в пищу продуктов с высоким содержанием клетчатки также помогает избежать резкого падения или, наоборот, скачков уровня сахара в крови. Чувство голода при этом уменьшается.

В FoodData Central указывают, что всего лишь одна чашка приготовленной овсянки содержит 4 г клетчатки. А это 16% от рекомендуемой дневной нормы.

Кишечник будет работать лучше

В овсе содержится растворимая клетчатка определенного типа, называемая бета-глюкатин. Она образует в кишечнике консистенцию, напоминающую гель. Этим бета-глюкатин поддерживает работу желудочно-кишечного тракта и помогает облегчить стул. Если сочетать овсянку с разными источниками нерастворимой клетчатки (например, ежевика, неочищенные яблоки, орехи), можно удвоить эффект ее употребления.

Уменьшится риск сердечных заболеваний

Начиная свое утро с овсянки, вы также приносите много пользы сердцу. Благодаря высокому содержанию клетчатки, эта каша помогает снизить уровень "плохого" холестерина, а еще стабилизирует уровень сахара в крови и снижает высокое кровяное давление. А это играет не последнюю роль в минимизации рисков развития сердечных заболеваний.

Кишечные бактерии будут удовлетворены

Овсянка – это еще и пища-пребиотик, помогающая питать полезные бактерии, живущие в нашем кишечнике. Поддержка кишечного микробиома требуется, чтобы правильно работала иммунная система. Также это помогает улучшить пищеварение и повысить настроение. А еще полезные бактерии нужны, чтобы лучше бороться с сезонными заболеваниями.

Управлять весом станет легче

Согласно исследованиям, овсянка на завтрак еще и помогает снизить и стабилизировать вес. Бета-глюкан овста оказывает положительное влияние на гипергликемию, а еще снижает уровень липидов в крови, что влияет и на вес. В овсянке содержится клетчатка, которая насыщает длительное время, поэтому человек будет употреблять меньше калорий в течение дня.

Также бета-глюкан помогает высвободить пептид YY. Это гормон, который производится в кишечнике и нужен, чтобы мы чувствовали себя сытыми.