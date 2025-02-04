Когда будет индексация пенсий 2025 года: Зеленский сделал важное заявление

Президент подчеркнул, что государство стремится оказать финансовую поддержку всем нуждающимся украинцам.
Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание СНБО, на котором анонсировал начало индексации пенсий 2025 года.
Об этом идет речь на сайте Офиса президента Украины.
Также обсуждались программы финансовой поддержки украинцев и бизнеса. В частности, программы "єПідтримка", "єОселя", "Зроблено в Україні", "Национальный кэшбек", бесплатное питание в школах, доплаты учителям и другие.
"Как бы ни было сложно, мы находим средства, чтобы помочь всем украинцам, украинским производителям. Почти 13 миллионов заявок на "єПідтримку", и почти 13 миллиардов гривен выплачено непосредственно украинским семьям, нашим гражданам. Количество участников программы доказывает ее нужность и необходимость аналогичных программ прямой поддержки людей. Есть уже более 5 миллионов клиентов программы "Национальный кэшбек" – это тоже такое количество участников, которое говорит само за себя", – сообщил гарант.
Он пояснил, что власти работают над тем, чтобы увеличивать все эффективные форматы поддержки. Президент подчеркнул, что уже предоставил соответствующие поручения правительству.
"Важно: уже готовы весной с индексацией пенсий, это будет с 1 марта", — подчеркнул Владимир Зеленский.
Напомним, некоторые пенсионеры могут получить почти 1000 гривен доплаты в феврале. Доплата ежемесячная, но на ее получение есть определенные ограничения.
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