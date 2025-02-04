Зеленский назвал количество убитых российских военных

Президент также отметил, что россияне не забирают своих раненых с поля боя.
Россия на войне против Украины потеряла около 350 тыс. военных убитыми, еще от 50-70 тыс. захватчиков считают пропавшими без вести.
О потерях России в полномасштабной войне сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время интервью британскому журналисту Пирсу Моргану.
"У них около 600-700 тыс. раненых. Приблизительно соотношение один к двум, потому что полевая медицина слабее нашей", — сказал президент.
По его словам, россияне не уносят своих раненых с поля боя.
"Если человек ранен на поле боя, он остается там. Оценки примерно такие. Но они очень четко соответствуют действительности", — добавил президент.
Напомним, украинский президент рассказал британскому журналисту Пирсу Моргану и о том, пойдет ли он на переговоры с президентом РФ Путиным.
Также во время беседы украинский президент назвал количество погибших бойцов ВСУ во время войны.
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