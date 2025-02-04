Сколько погибло военных Украины: Зеленский сообщил

Во время полномасштабной войны с Россией погибли 45 100 украинских военных, а 390 тысяч получили ранения.

Об этом сказал украинский президент Владимир Зеленский в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану.

В то же время, по словам президента, реальное количество раненых военных Украины меньше, поскольку к статистике приобщены и те, кто был ранен, но впоследствии вернулся на поле боя и получил повторное ранение.

"45 100 человек погибли. И у нас около 390 000 случаев ранений..." — сказал он.

Также Зеленский отметил количество пропавших без вести украинцев и оказавшихся в плену.

"Это тысячи людей, пропавших без вести. Действительно тысячи. Сколько из них действительно пропали без вести, а сколько заключенных, я на сегодняшний день не знаю", — добавил он.

Однако сейчас идет работа, чтобы установить точное количество военнопленных.

Напомним, в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану президент Владимир Зеленский также в очередной раз сообщил о своем отношении к идее "мир в обмен на территории".

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