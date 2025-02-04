Зеленський назвав кількість вбитих російських військових

Президент України також зазначив, що росіяни не забирають своїх поранених з поля бою.
Росія на війні проти України втратила близько 350 тис. військових вбитими, ще від 50-70 тис. загарбників вважають зниклими безвісти.
Про втрати Росії у повномасштабній війні повідомив президент України Володимир Зеленський під час інтерв'ю британському журналісту Пірсу Моргану.
"У них близько 600-700 тис. поранених. Приблизно співвідношення один до двох, тому що польова медицина слабша, ніж наша", — сказав президент.
За його словами, росіяни не забирають своїх поранених з поля бою.
"Якщо людина поранена на полі бою, вона залишається там. Оцінки приблизно такі. Але вони дуже чітко відповідають дійсності", — додав президент.
Нагадаємо, український президент розповів британському журналісту Пірсу Моргану і про те, чи піде він на переговори з президентом РФ Путіним.
Також під час бесіди український президент назвав кількість загиблих бійців ЗСУ під час великої війни.
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