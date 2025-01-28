Пенсия в 2025 году: чего ждать украинцам

В Украине в 2025 году изменяются условия выхода на пенсию и будут ограничены самые большие специальные пенсии.

Детальнее – читайте в материале ТСН.ua

Накопительная пенсия

Согласно требованиям от международных партнеров, в частности, МВФ, в Украине разрабатывают новую пенсионную реформу.

Она будет предусматривать обязательный вычет 9% от зарплаты на накопительную пенсию. Об этом сообщила во время пресс-конференции 27 января министерша социальной политики Оксана Жолнович.

Речь идет о том, что такие отчисления от зарплаты в будущем позволят человеку получить на пенсии 20% своей средней зарплаты при жизни. Остальные 20% будут уходить из солидарной системы. В сумме это даст коэффициент замещения на уровне 40%.

По словам Жолновича, также человек может добровольно отчислять на накопительную пенсию и больший процент от заработной платы.

Также чиновник сообщила, что решение о пенсионной реформе и внедрении накопительной пенсии может быть принято в 2025 году, а сама система сможет заработать с 2026 года.

Новые условия для выхода на пенсию

С января 2025 г. в Украине начали действовать новые условия для выхода на пенсию по возрасту.

Так, согласно закону "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" для выхода на пенсию в 60 лет требуется стаж 32 года.

В этом году право на назначение пенсии по возрасту имеют те, кому в 2025 году исполнилось:

60 лет – при наличии не менее 32 лет страхового стажа;

63 года – при наличии не менее 22 лет страхового стажа;

65 лет – при наличии не менее 15 лет страхового стажа.

Тем, у кого стаж составляет менее 15 лет, в 65 лет будет назначена не пенсия, а государственная социальная помощь.

Украинское законодательство предоставляет возможность докупить недостающий стаж. Стоимость одного месяца составляет 44% от минимальной зарплаты, что составляет 3,5 тысячи гривен. Например, если у вас есть 30 лет стажа, то за недостающий год нужно доплатить 42,2 тысячи гривен.

Военная служба и льготная пенсия

В Украине граждане, работающие на вредных производствах, имеют право на досрочную пенсию при определенных условиях. Это касается, в частности, металлургов и шахтеров, если они набрали достаточное количество стажа, пишет NV.

Согласно Закону Украины о социальной и правовой защите военнослужащих, период военной службы во время особого периода, объявленного в соответствии с Законом Украины "Об обороне Украины", может засчитываться в стаж, дающий право на льготную пенсию.

Это касается лиц, на момент призыва работавших в условиях, дающих право на пенсию на льготных условиях. Однако период военной службы не может превышать стаж работы, дающий право на такую пенсию.

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Для подтверждения льготного стажа необходимо предоставить справку о льготном характере работы, которую выдает предприятие. Если предприятие находится в зоне боевых действий или временно оккупированной территории, данные можно подтвердить через реестр застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования.

Также, согласно нормам Закона Украины № 1058-IV, право на пенсию на льготных условиях имеют работники, работающие на подземных работах или в условиях, особенно вредных и тяжелых, по спискам, утвержденным Кабинетом Министров Украины.

Для мужчин минимальный стаж для льготной пенсии составляет 25 лет, из которых 10 лет должно быть на указанных работах. Для женщин этот стаж составляет 20 лет, из которых не менее 7,5 лет должно быть на льготных работах.

В случае работы на менее вредных, но все же тяжелых условиях, льготный стаж для мужчин должен составлять не менее 30 лет, для женщин – 25 лет.

Прибавки и доплаты

Нетрудоустроенные пенсионеры-чернобыльцы, проживавшие в зонах обязательного и добровольного отселения в течение 1986-1993 годов, смогут получать дополнительную выплату в размере 2,3 тысяч гривен, сообщила начальница Управления пенсионного обеспечения в Черкасской области Татьяна Коваль.

По словам должностной лица, выплата назначена на период действия военного положения

Дополнительные деньги не предназначены для граждан, покинувших зоны отселения или изменивших место жительства с 26 апреля 1986 года по 1 января 1993 года.

В свою очередь, украинские пенсионеры, имеющие страховой стаж, превышающий необходимый минимум, могут рассчитывать на дополнительные выплаты. В 2025 году эти правила остаются в силе и регулируются соответствующими нормативными актами.

Доплата составляет 1% от базового размера пенсии за каждый год сверхурочного стажа. Для этого учитывается прожиточный минимум, установленный законом. 2025 прожиточный минимум останется на уровне 2361 гривны.

Следовательно, каждый год сверхурочного стажа прибавит к пенсии 23,61 гривны (2361×1%). Максимальная доплата за 30 лет сверхурочного стажа составит 708 гривен.

Также украинцы, достигшие 70 лет, имеют право на получение надбавки к пенсии по возрасту.

Возрастная надбавка к пенсии составляет:

после достижения 70 лет – 300 гривен,

после достижения 75 лет – 456 гривен,

после достижения 80 лет – 570 гривен.

Доплата к пенсии начисляется автоматически исходя из информации из пенсионного фонда. Для этого не нужно подавать заявление. Впрочем, доплата предусмотрена только для тех, чья пенсия не превышает 10,3 тысяч гривен.

Также отмечается, что прибавку впервые начислят в месяце, следующем за месяцем достижения определенного возраста, и ее размер впервые будет пропорционален количеству дней после дня рождения пенсионера.

Кому могут заморозить выплаты

Заморозить пенсии из-за нарушения определенных правил можно избежать, если вовремя предоставить достоверные актуальные данные о себе.

Так что пенсионеры могут остаться без выплат, если:

пенсия назначена на основании документов, содержащих недостоверные сведения;

пенсионер переехал за границу;

по заявлению пенсионера о прекращении выплаты пенсии в связи с временным проживанием за границей;

в случае смерти пенсионера, признание его без вести пропавшим или оглашение умершим в установленном законом порядке;

пенсия не была получена в течение шести месяцев подряд;

пенсионер не прошёл процедуру физической идентификации;

в других случаях, предусмотренных законом.

У кого уменьшатся выплаты

В Украине в 2025 году будут ограничены самые большие специальные пенсии. Это нововведение будет касаться более 17 тысяч пенсионеров. Она будет действовать на период военного положения 2025 года, сообщили в Министерстве социальной политики.

"Законом о государственном бюджете была утверждена норма о применении 2025 ограничительных коэффициентов к пенсиям, вчетверо или более раз превышающим среднюю пенсию по стране, или 10 прожиточных минимумов для нетрудоспособных лиц", — пояснили в министерстве.

В ведомстве подчеркивают, что сейчас система несправедлива и непрозрачна из-за накопившихся в пенсионной системе дисбалансов. Именно поэтому ограничения коснутся выплат, которые сейчас могут составить 60, 80, 100 тысяч гривен или даже выше.

"Ограничительные коэффициенты позволят уменьшить огромную разницу между так называемыми "специальными" и общими пенсиями. Согласно постановлению, к пенсиям, превышающим 10 прожиточных минимумов, в том числе размер которых определен по решениям судов, будут применяться понижающие коэффициенты", – сообщили в министерстве.

Там добавили, чем выше размер пенсий, тем больше коэффициент будет применяться:

В Минсоцполитики отмечают: к пенсиям людей, которые сейчас воюют на фронте или участвовали в защите Родины от агрессии РФ от 2014 года, ограничения не будут применяться.

Выплата пенсий по инвалидности

Премьер-министр Денис Шмигаль анонсировал, что с 1 июля 2025 г. в Украине начнется реформа пенсионной системы, предусматривающая изменения в порядке начисления и выплаты пенсий по инвалидности.

До реформирования от 1 января 2025 года значительных изменений в системе выплаты пенсий не ожидается. Текущие требования для получения пенсии по инвалидности включают не менее одного года трудового стажа. Выплаты по инвалидности зависят от трудового стажа и группы инвалидности: для 1 группы – 100% пенсии по возрасту, для 2 группы – 90%. Текущие размеры минимальных социальных пенсий по инвалидности составляют:

1 группа – 2,7 тысячи гривен;

2 группа – 2,5 тысячи гривен;

3 группа – 2,09 тысячи гривен.

Однако после осуществления реформы эти выплаты могут быть изменены или отменены, если не будет создана новая система социальной защиты для людей с инвалидностью.

Ранее мы писали, что Минсоцполитики подготовило проект бюджета Пенсионного фонда на 2025 год. Индексацию пенсий планируется провести с коэффициентом 1,10.

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