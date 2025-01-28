Пенсія у 2025 році: чого очікувати українцям

В Україні у 2025 році змінюються умови виходу на пенсію та будуть обмежені найбільші спеціальні пенсії.

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Накопичувальна пенсія

Згідно з вимогами від міжнародних партнерів, зокрема МВФ, в Україні розробляють нову пенсійну реформу.

Вона передбачатиме обов'язкове відрахування 9% від зарплати на накопичувальну пенсію. Про це повідомила під час пресконференції 27 січня міністерка соціальної політики Оксана Жолнович.

Йдеться про те, що такі відрахування від зарплати у майбутньому дозволять людині отримати на пенсії 20% від своєї середньої зарплати за життя. Інші 20% будуть йти з солідарної системи. У сумі це дасть коефіцієнт заміщення на рівні 40%.

За словами Жолнович, також людина може добровільно відраховувати на накопичувальну пенсію і більший відсоток від заробітної плати.

Також посадовиця повідомила, що рішення щодо пенсійної реформи та запровадження накопичувальної пенсії може бути ухвалено у 2025 році, а сама система зможе запрацювати з 2026 року.

У Мінсоцполітики уточнили, що запровадження накопичувальних пенсій не передбачатиме підвищення податків. Адже: внески роботодавця та громадянина не збільшаться, та будуть виокремлені із поточного ЄСВ і ПДФО.

Нові умови для виходу на пенсію

З січня 2025 року в Україні почали діяти нові умови для виходу на пенсію за віком.

Так, згідно з законом "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" для виходу на пенсію у 60 років потрібен стаж 32 роки, йдеться

Цього року право на призначення пенсії за віком мають ті, кому 2025 року виповнилось:

60 років – за наявності не менше 32 років страхового стажу;

63 роки – за наявності не менше 22 років страхового стажу;

65 років – за наявності не менше 15 років страхового стажу.

Тим, у кого стаж становить менш як 15 років, у 65 років буде призначено не пенсію, а державну соціальну допомогу.

Українське законодавство надає можливість докупити стаж, якого бракує. Вартість одного місяця становить 44% від мінімальної зарплати, що наразі дорівнює 3,5 тисячі гривень. Наприклад, якщо у вас є 30 років стажу, то за рік, якого бракує, потрібно доплатити 42,2 тисячі гривень.

Військова служба та пільгова пенсія

В Україні громадяни, які працюють на шкідливих виробництвах, мають право на дострокову пенсію за певних умов. Це стосується зокрема металургів і шахтарів, якщо вони набрали достатню кількість стажу, пише NV.

Згідно з Законом України про соціальний і правовий захист військовослужбовців, період військової служби під час особливого періоду, оголошеного відповідно до Закону України "Про оборону України", може зараховуватися до стажу, що дає право на пільгову пенсію.

Це стосується осіб, які на момент призову працювали в умовах, що дають право на пенсію на пільгових умовах. Проте, період військової служби не може перевищувати стаж роботи, що дає право на таку пенсію.

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Для підтвердження пільгового стажу необхідно надати довідку про пільговий характер роботи, яку видає підприємство. Якщо підприємство знаходиться в зоні бойових дій чи на тимчасово окупованій території, дані можна підтвердити через реєстр застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Також, згідно з нормами Закону України № 1058-IV, право на пенсію на пільгових умовах мають працівники, які працюють на підземних роботах або в умовах, що є особливо шкідливими та важкими, за списками, затвердженими Кабінетом Міністрів України.

Для чоловіків мінімальний стаж для пільгової пенсії становить 25 років, з яких 10 років мають бути на зазначених роботах. Для жінок цей стаж складає 20 років, з яких не менше 7,5 років повинні бути на пільгових роботах.

У разі роботи на менш шкідливих, але все ж важких умовах, пільговий стаж для чоловіків має складати не менше 30 років, для жінок – 25 років.

Надбавки та доплати

Непрацевлаштовані пенсіонери-чорнобильці, які мешкали в зонах обов'язкового та добровільного відселення протягом 1986-1993 років, зможуть отримувати додаткову виплату в розмірі 2,3 тисячі гривень, повідомила начальниця Управління пенсійного забезпечення в Черкаській області Тетяна Коваль.

За словами посадовиці, виплата призначена на період дії воєнного стану

Додаткові гроші не призначені для громадян, які залишили зони відселення або змінили місце проживання від 26 квітня 1986 року до 1 січня 1993 року.

Своєю чергою, українські пенсіонери, які мають страховий стаж, що перевищує необхідний мінімум, можуть розраховувати на додаткові виплати. 2025 року ці правила залишаються чинними та регулюються відповідними нормативними актами.

Доплата становить 1% від базового розміру пенсії за кожен рік понаднормового стажу. Для цього враховується прожитковий мінімум, встановлений законом. 2025 року прожитковий мінімум залишиться на рівні 2361 гривні.

Отже, кожен рік понаднормового стажу додасть до пенсії 23,61 гривні (2361 × 1%). Максимальна доплата за 30 років понаднормового стажу становитиме 708 гривень.

Також українці, які досягли 70 років, мають право на отримання надбавки до пенсії за віком.

Вікова надбавка до пенсії становить:

після досягнення 70 років – 300 гривень,

після досягнення 75 років – 456 гривень,

після досягнення 80 років – 570 гривень.

Доплата до пенсії нараховується автоматично на основі інформації з пенсійного фонду. Для цього не потрібно подавати заяву. Втім, доплата передбачена тільки для тих, чия пенсія не перевищує 10,3 тисячі гривень.

Також зазначається, що надбавку вперше нарахують у місяці, що настає за місяцем досягнення певного віку, і її розмір уперше буде пропорційний кількості днів після дня народження пенсіонера.

Кому можуть заморозити виплати

Замороження пенсій через порушення певних правил можна уникнути, якщо вчасно надати достовірні актуальні дані про себе.

Тож пенсіонери можуть залишитись без виплат, якщо:

пенсію призначено на підставі документів, що містять недостовірні відомості;

пенсіонер переїхав за кордон;

за заявою пенсіонера про припинення виплати пенсії у зв’язку з тимчасовим проживанням за кордоном;

у разі смерті пенсіонера, визнання його безвісти зниклим або оголошення померлим у встановленому законом порядку;

пенсію не було отримано протягом шести місяців поспіль;

пенсіонер не пройшов процедуру фізичної ідентифікації;

в інших випадках, передбачених законом.

В кого зменшаться виплати

В Україні 2025 року будуть обмежені найбільші спеціальні пенсії. Це нововведення стосуватиметься понад 17 тисяч пенсіонерів. Воно діятиме на період воєнного стану 2025 року, повідомили в Міністерстві соціальної політики.

"Законом про державний бюджет було затверджено норму про застосування 2025-го обмежувальних коефіцієнтів до пенсій, які вчетверо чи більше разів перевищують середню пенсію по країні, або 10 прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб", – пояснили в міністерстві.

У відомстві наголошують, що зараз система є несправедливою та непрозорою через дисбаланси, які накопичилися в пенсійній системі. Саме тому обмеження торкнуться виплат, які зараз можуть становити 60, 80, 100 тисяч гривень чи навіть вище.

"Обмежувальні коефіцієнти дозволять зменшити величезну різницю між так званими "спеціальними" та загальними пенсіями. Відповідно до постанови, до пенсій, які перевищують 10 прожиткових мінімумів, зокрема розмір яких визначено за рішеннями судів, застосовуватимуться понижувальні коефіцієнти", – повідомили в міністерстві.

Там додали, чим вищий розмір пенсій, тим більший коефіцієнт застосовуватиметься:

В Мінсоцполітики наголошують: до пенсій людей, які зараз воюють на фронті або брали участь у захисті Батьківщини від агресії РФ від 2014 року, обмеження не застосовуватимуться.

Виплата пенсій по інвалідності

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль анонсував, що від 1 липня 2025 року в Україні розпочнеться реформа пенсійної системи, що передбачає зміни в порядку нарахування та виплати пенсій по інвалідності.

До реформування, від 1 січня 2025 року, значних змін у системі виплати пенсій не очікується. Поточні вимоги для отримання пенсії по інвалідності включають щонайменше один рік трудового стажу. Виплати по інвалідності залежать від трудового стажу та групи інвалідності: для 1 групи – 100% пенсії за віком, для 2 групи – 90%. Поточні розміри мінімальних соціальних пенсій по інвалідності становлять:

1 група – 2,7 тисячі гривень;

2 група – 2,5 тисячі гривень;

3 група – 2,09 тисяч гривні.

Однак після впровадження реформи ці виплати можуть бути змінені або скасовані, якщо не буде створено нову систему соціального захисту для людей з інвалідністю.

Раніше ми писали, що Мінсоцполітики підготувало проєкт бюджету Пенсійного фонду на 2025 рік. Індексацію пенсій планують провести з коефіцієнтом 1,10.

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