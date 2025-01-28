Ворог атакував Одесу безпілотниками: є поранені

У вівторок, 28 січня, окупанти вдарили по Одещині безпілотниками. Наразі відомо про трьох постраждалих в Одесі.

Про це повідомив мер Одеси Геннадій Труханов.

Вибуховою хвилею вибиті вікна. На місці працюють міські служби, прибирають наслідки атаки.

“Розгортаємо оперативний штаб, де можна буде подати заяви на матеріальну допомогу та отримати матеріали для тимчасового закриття отворів”, — зауважив міський очільник.

Одесу та район атакували ракетою

За даними ОВА, тривала напружена бойова робота наших сил ППО. Ворожа ракета була знищена.

Удар БпЛА по Одесі

"Уламками збитих БпЛА було пошкоджено скління у чотирьох житлових багатоповерхівках та пʼяти дачних будинках. В одному із житлових дворів Одеси загорілися 10 легкових автомобілів, вогнеборці оперативно ліквідували пожежу. Також пошкоджено склад із зерном", - повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

Через ворожий обстріл поранень зазнали четверо людей. 91-річний чоловік госпіталізований, іншим постраждалим допомога була надана на місці.

Удар БпЛА по Одесі

Стало відомо, що в результаті атаки пошкоджень зазнала одна зі шкіл міста. Ведуться роботи із закриття вікон.

Нагадаємо, Вночі проти п'ятниці, 17 січня, російська окупаційна армія атакувала Ізмаїльський район Одеської області ударними безпілотниками. Минулося без влучань, але є пошкодження.

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