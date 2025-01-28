Враг атаковал Одесу беспилотниками: есть раненые

Один человек спасен из заблокированной квартиры.

Ночью 28 января оккупанты ударили по Одесщине беспилотниками. Пока известно о трех пострадавших в Одессе.

Об этом сообщил мэр Одессы Геннадий Труханов.

Взрывной волной выбиты окна. На месте работают городские службы, убирают последствия атаки.

"Разворачиваем оперативный штаб, где можно будет подать заявления на материальную помощь и получить материалы для временного закрытия отверстий", — отметил городской руководитель.

Одессу и район атаковали ракетой

По данным ОВА, продолжалась напряженная боевая работа наших сил ПВО. Вражеская ракета была уничтожена.

Удар БпЛА по Одесі

"Обломками сбитых БПЛА было повреждено остекление в четырех жилых многоэтажках и пяти дачных домах. В одном из жилых дворов Одессы загорелись 10 легковых автомобилей, огнеборцы оперативно ликвидировали пожар. Также поврежден склад с зерном", - сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

Из-за вражеских обстрелов ранения получили четыре человека. 91-летний мужчина госпитализирован, другим пострадавшим помощь была предоставлена ​​на месте.

Удар БпЛА по Одесі

Стало известно, что в результате атаки повреждения получила одна из школ города. Ведутся работы по закрытию окон.

Напомним, В ночь на пятницу, 17 января, российская оккупационная армия атаковала Измаильский район Одесской области ударными беспилотниками. Прошло без попадания, но есть повреждения.

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