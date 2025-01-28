Город Умань остался без света: что известно

Этой ночью российская оккупационная армия атаковала Умань в Черкасской области. В городе поврежден инфраструктурный объект. Местные жители остались без электричества.

Об этом сообщила мэр Умани Ирина Плетнева.

"Энергетики работают над восстановлением электроснабжения. "Уманьводоканал" работает на генераторах, вода подается в дома, канализационные системы работают. "Уманьтеплокоммунэнерго" работает над налаживанием подачи тепла в ваши дома", — говорится в сообщении чиновницы.

В свою очередь, в Уманском горсовете сообщили, что в общине работают "Пункты несокрушимости".

Как сообщалось, ночью российская армия атаковала дронами Черкасскую область. В регионе работали силы ПВО. Впрочем, не обошлось без последствий.

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