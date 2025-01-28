Категория
Украина
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Город Умань остался без света: что известно

Город Умань остался без света: что известно

Отключение света. / Фото: Associated Press

Специалисты работают над ликвидацией последствий обстрелов.

Этой ночью российская оккупационная армия атаковала Умань в Черкасской области. В городе поврежден инфраструктурный объект. Местные жители остались без электричества.

Об этом сообщила мэр Умани Ирина Плетнева.

"Энергетики работают над восстановлением электроснабжения. "Уманьводоканал" работает на генераторах, вода подается в дома, канализационные системы работают. "Уманьтеплокоммунэнерго" работает над налаживанием подачи тепла в ваши дома", — говорится в сообщении чиновницы.

В свою очередь, в Уманском горсовете сообщили, что в общине работают "Пункты несокрушимости".

Как сообщалось, ночью российская армия атаковала дронами Черкасскую область. В регионе работали силы ПВО. Впрочем, не обошлось без последствий.

Читайте также:

Ад в Запорожье! Возросло количество жертв теракта россиян

Ад в Запорожье! Возросло количество жертв теракта россиян

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Следующая публикация