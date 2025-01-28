Город Умань остался без света: что известно

Специалисты работают над ликвидацией последствий обстрелов.
Этой ночью российская оккупационная армия атаковала Умань в Черкасской области. В городе поврежден инфраструктурный объект. Местные жители остались без электричества.
Об этом сообщила мэр Умани Ирина Плетнева.
"Энергетики работают над восстановлением электроснабжения. "Уманьводоканал" работает на генераторах, вода подается в дома, канализационные системы работают. "Уманьтеплокоммунэнерго" работает над налаживанием подачи тепла в ваши дома", — говорится в сообщении чиновницы.
В свою очередь, в Уманском горсовете сообщили, что в общине работают "Пункты несокрушимости".
Как сообщалось, ночью российская армия атаковала дронами Черкасскую область. В регионе работали силы ПВО. Впрочем, не обошлось без последствий.
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