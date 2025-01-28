Місто Умань залишилося без світла: що відомо

Фахівці працюють над ліквідацією наслідків обстрілу.
Цієї ночі російська окупаційна армія атакувала Умань у Черкаській області. В місті пошкоджено інфраструктурний об'єкт. Місцеві мешканці залишилися без електрики.
Про це повідомила міська голова Умані Ірина Плетньова.
"Енергетики працюють над відновленням електропостачання. "Уманьводоканал" працює на генераторах, вода подається в оселі, каналізаційні системи працюють. "Уманьтеплокомуненерго" працює над налагодженням подавання тепла до ваших домівок", - йдеться у повідомленні чиновниці.
Своєю чергою, в Уманській міськраді повідомили, що в громаді працюють "Пункти незламності".
Як повідомлялося, вночі російська армія атакувала дронами Черкаську область. В регіоні працювали сили ППО. Утім, не минулося без наслідків.
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