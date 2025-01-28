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Місто Умань залишилося без світла: що відомо

Місто Умань залишилося без світла: що відомо

Відключення світла. / Фото: Associated Press

Фахівці працюють над ліквідацією наслідків обстрілу.

Цієї ночі російська окупаційна армія атакувала Умань у Черкаській області. В місті пошкоджено інфраструктурний об'єкт. Місцеві мешканці залишилися без електрики. 

Про це повідомила міська голова Умані Ірина Плетньова.

"Енергетики працюють над відновленням електропостачання. "Уманьводоканал" працює на генераторах, вода подається в оселі, каналізаційні системи працюють. "Уманьтеплокомуненерго" працює над налагодженням подавання тепла до ваших домівок", - йдеться у повідомленні чиновниці.

Своєю чергою, в Уманській міськраді повідомили, що в громаді працюють "Пункти незламності".

Як повідомлялося, вночі російська армія атакувала дронами Черкаську область. В регіоні працювали сили ППО. Утім, не минулося без наслідків. 

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