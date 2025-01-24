Мазут вже дістався берегів Одеської області: що відомо про катастрофу

Екологічна катастрофа в Чорному морі стане черговим негативним і суттєвим вагомим додатком до поступової загибелі життя.

Чорне море знову переживає екологічну катастрофу. Після штормів мазут, що вилився після аварії російських танкерів у Керченській протоці, досяг берегів Одещини.

Про це повідомив науковець Іван Русєв.

Після сильних штормів на піщаному пересипі біля рекреаційної зони "Катранка", що знаходиться поблизу Дунайського біосферного заповідника та Національного природного парку "Тузлівські лимани", виявлено вилив мазуту. Він потрапив у море після аварії російських танкерів у Керченській протоці.

"Я писав, що наслідки таких екологічних катастроф не мають меж і що тисячі тонн мазуту, що потрапили в море, спричинять велику біду для природних екосистем Чорного моря і його біорізноманіття. Пізніше ми писали, що знайшли птаха в мазуті і направили його на дослідження до Українського Центру екології моря, щоб виявити зв'язки з мазутом у Чорному морі після аварії, але його керівник Коморін В. відмовився взяти його на дослідження, побоюючись пташиного грипу чи щось іншого", - йдеться в повідомленні.

Науковець зазначив, що екологічна катастрофа в Чорному морі "стане черговим негативним і суттєвим вагомим додатком до поступової загибелі життя у Чорному морі".

"Зараз команда нацпарку проводить обстеження різних ділянок пересипу і наша адміністрація нацпарку ще буде інформувати про масштаби забруднення", - зазначив Русєв.

Нагадаємо, раніше у ВМС повідомляли, що мазут з російських танкерів може досягти узбережжя Одеси та Миколаєва.

Читайте також: