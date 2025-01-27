Какому знаку Зодиака повезет 28 января

Везение нужно всегда и всем, но в наше – непростое – время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды – да и сама судьба – находятся на твоей стороне.

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то подниманию нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня – 28 января?

День, когда количество приложенных усилий, какой бы сферы жизни или деятельности они ни касались, перейдут в качество, подняв нас на новый – более высокий – уровень. Любые проекты, будучи начатыми сегодня, окажутся обреченными на успех, поэтому, если есть дела, давно находящиеся в планах, приступать к ним не только можно, но и нужно. Если в решении рабочих вопросов необходимости нет, желательно направить поток мощной энергии, которую ощутит в это время каждый, на домашние хлопоты.

Рак

Раки, которых сегодня ждет звездный час – в буквальном смысле этого слова, могут рассчитывать на приятные события во всех сферах жизни, и тут каждый из представителей знака волен выбирать свое направление. А вот общим для всех будет обязательный настрой на позитив. Пребывая в состоянии пессимизма, не удастся достичь хороших результатов, поэтому здесь четко сработает правило: чего ожидаешь, то в результате и получишь.

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